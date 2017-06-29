Орешкин предрек сохранение «более-менее стабильного» курса рубля

Серьезных колебаний на валютном рынке в ближайшее время не ожидается, текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными». Об этом, как передает «Интерфакс», заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на заседании правительства.

По словам министра, когда составлялся прогноз, в него закладывалась стоимость нефти в 40 долларов за баррель, а курс к концу текущего года должен был составить 68 рублей за доллар и 72 — за евро.

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«Те котировки, которые мы видим на валютном рынке сейчас (...) они на самом деле в целом соответствуют тому прогнозу, который мы делали в начале года. И мы не ожидаем здесь каких-то серьезных колебаний в ближайшее время, хотя в целом курс будет оставаться более-менее стабильным», — отметил чиновник.

В апрельской версии макропрогноза на ближайшие три года среднегодовой курс доллара прогнозировался на уровне 64,2 рубля, в 2018 году — 69,8 рубля, в 2019 году — 71,2 рубля, в 2020 году — 72,7 рубля.

22 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что российской промышленности в ближайшие месяцы выгоден курс национальной валюты на уровне 58-62 рубля за доллар. «Главное, чтобы ослабление не продолжилось и не стало шоковым. Это ударит по промышленности», — подчеркнул он.