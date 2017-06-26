ЦБ пришел к выводу о заинтересованности российских компаний в сильном рубле

Большинство российских компаний, включая экспортеров, заинтересованы в укреплении курса рубля. Об этом говорится в докладе Банка России по денежно-кредитной политике.

В документе приводятся расчеты курса «нулевой рентабельности» для основных видов производств, чтобы оценить, какие отрасли могут быть заинтересованы в сильном рубле, а какие — в слабом. Это уровень стоимости валюты, при котором снижение затрат на импорт сырья и комплектующих компенсируется снижением экспортной выручки. В расчетах рассматривается исключительно влияние на операционную деятельность, и не учитываются капитальные затраты. Изменение мировых цен также в расчет не принималось.

Данные расчетов показали, что сильнее всех от укрепления рубля выигрывают текстильное и швейное производство, производство машин оборудования и электрооборудования. Напротив, отрицательный эффект от укрепления рубля испытают промежуточные производства, ориентированные в том числе на внешний спрос, в частности производители изделий из дерева, пластмассы и резины.

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Выяснилось, что для большинства производителей сильный рубль не только не приводит к снижению финансовой устойчивости, но и увеличивает рентабельность. Например, машиностроители исчерпают весь «запас прочности» при текущей операционной деятельности только при укреплении курса до 2,5 рубля за доллар. Иначе компаниям пришлось бы повышать цены или сокращать затраты.

Также регулятор пришел к выводу, что если ослабление рубля стимулирует рост выпуска в ряде отраслей (например, в сельском хозяйстве, производстве пищевых продуктов, химической промышленности, металлургии, добыче полезных ископаемых), то при укреплении рубля сокращения выпуска не происходит. «Это, вероятно, связано с нежеланием фирм снижать выпуск и занятость, вместо чего они предпочитают корректировать цены и зарплату. Таким образом, изменение параметров производственной деятельности компаний в связи с укреплением рубля может оказывать различное влияние на их финансовое положение», — отмечается в докладе.

При открытии торгов на Московской бирже 26 июня курс доллара понизился на 24 копейки и составил по состоянию на 10:06 мск 59,14 рубля.