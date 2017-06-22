Рубль признали самой быстро дешевеющей валютой развивающихся стран

Российский рубль, который опустился по отношению к доллару до минимума с февраля, стал самой стремительно дешевеющей валютой развивающихся странах на фоне падения цен на нефть. Об этом в четверг, 22 июня, пишет The Financial Times.

Кроме рубля, от снижения котировок нефти страдают исландская крона, колумбийское и мексиканское песо, отмечает аналитик Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes). «Норвежская крона и канадский доллар были более устойчивыми, но и они потеряли по 0,8 процента», — констатирует он.

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Влияние этого негативного тренда может распространиться на другие региональные валюты, считает Петр Матис (Piotr Matys) из Rabobank. «Наибольшие потери понесли российский рубль и южноафриканский рэнд, которые более чувствительны к ценам на сырьевые товары», — отметил эксперт.

По состоянию на 14:45 мск курс доллара снизился на 55 копеек, до 59,76 рубля, евро при этом подорожал на 37 копеек, до 66,66 рубля. Цена нефти марки Brent с поставкой в августе выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,78 процента и составила 45,18 доллара за баррель.

21 июня биржевой курс доллара поднялся выше 60 рублей впервые с начала февраля 2017 года.

По мнению экспертов финансовой корпорации Citi, расширение США антироссийских санкций приведет к окончанию «рублевого рая».