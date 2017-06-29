Курс евро превысил 68 рублей впервые с декабря 2016 года

На Московской бирже курс евро превысил отметку 68 рублей. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По информации на 19:50 мск четверга, 29 июня, единая европейская валюта стоила 68,01 рубля (плюс 62 копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии) — максимальное значение с декабря прошлого года. За доллар при этом давали 59,51 рубля. Американская валюта подорожала на 31 копейку.

Официальные курсы на 30 июня — 67,5 и 59,09 рубля соответственно.

Ранее 29 июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что серьезных колебаний на валютном рынке в ближайшее время не ожидается, а текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными».

Также в июне министр промышленности и торговли 22 июня Денис Мантуров отмечал, что отечественным промышленникам в ближайшие месяцы выгоден курс на уровне 58-62 рубля за доллар.