Курс доллара упал ниже 59 рублей

Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 59 рублей, евро упал ниже 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:25 мск американская валюта подешевела на 40 копеек, до 58,99 рубля, а единая европейская — на 67 копеек, до 65,98 рубля.

Росту курса рубля способствуют остаточные продажи экспортной выручки для оплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), их размер может превысить 300 миллиардов рублей, отмечает Reuters. Кроме того, 28 июня, завершается срок оплаты налога на прибыль, который оценивается в 170-260 миллиардов рублей.

Также рубль укрепляется вслед за нефтью — стоимость сырья марки Brent с поставкой в сентябре выросла по сравнению с предыдущим закрытием на 0,87 процента и составила 46,16 доллара за баррель. Подъем котировок нефти объясняется закрытием коротких позиций, но фундаментальных факторов, поддерживающих рост цен немного, считают аналитики, опрошенные Reuters.

По данным ЦБ, большинство российских компаний, включая экспортеров, заинтересованы в укреплении курса рубля. Сильнее всех от укрепления национальной валюты выигрывают текстильное и швейное производство, производство машин оборудования и электрооборудования.

21 июня курс доллара на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с начала февраля 2017 года. Днем ранее евро вырос до 66 рублей впервые с декабря 2016 года.