«Нефтяной шок» обошелся России в 965 долларов на человека

Россия потратила в 2014-2016 годах 965 долларов в расчете на одного человека из золотовалютных резервов, чтобы справиться с рисками девальвации рубля, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Финэкспертизы». Согласно оценке специалистов, это лучший результат среди нефтедобывающих стран, решавших аналогичную проблему.

В частности, Саудовская Аравия потратила 3,6 тысячи долларов на человека, Катар — 2,8 тысячи долларов, Норвегия — 1,4 тысячи долларов, говорится в исследования. В период низких цен на нефть золотовалютные резервы Банка России сократились на 142 миллиарда долларов. Эти средства были направлены на поддержание курса рубля через валютные интервенции. При этом российская валюта к сегодняшнему дню отыграла большую часть понесенных тогда потерь.

Существенную роль в экономии золотовалютных резервов сыграл переход к свободному образованию курса рубля, объявленный Банком России в ноябре 2014 года. В результате валютные интервенции проводились лишь ради сглаживания резких колебаний на валютном рынке.

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Большинство нефтедобывающих стран действовали другими методами: они либо тратили резервы на поддержку национальной валюты (как Саудовская Аравия), либо не тратили их совсем, допуская резкое падение курса (как Казахстан). Именно поэтому Казахстан оказался самым экономным в плане расходования резервов: его антикризисные меры обошлись казне в 75 долларов на человека. Однако это объясняется относительно небольшим объемом золотого запаса (около 30 миллиардов долларов). Также небольшие суммы потратили Нигерия (80 долларов на одного жителя страны) и Венесуэла (187 долларов на человека). При этом латиноамериканская нефтедобывающая страна израсходовала все имеющиеся у нее резервы.

Валюты практически всех нефтедобывающих стран сильно девальвировались за последние три года. Исключением стали лишь Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Все эти страны направили резервы на поддержание курса. По такому же пути пошла Канада, которая объявила 3 марта 2016 года о том, что продала весь свой золотой запас.

Издание приводит мнение аналитика компании «АЛОР Брокер» Евгения Корюхина, который считает, что для России девальвация национальной валюты имеет скорее оздоравливающий эффект для внутреннего производителя. По его словам, ослабление рубля создало широкие возможности для наращивания внутреннего производства, прежде всего в сельском хозяйстве.