Американцы стали самыми активными покупателями евробондов России

Несмотря на повышенную волатильность на рынках, связанную с новостями о расширении США антироссийских санкций, а также падением цен на нефть и курса рубля, иностранные инвесторы продемонстрировали заметный спрос на новые российские еврооблигации. Большая часть (свыше 85 процентов) выпуска на три миллиарда долларов была выкуплена представителями Соединенных Штатов, Великобритании, континентальной Европы и Азии. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил российский Минфин.

На долю инвесторов из США пришлось 32 процента. «Общий объем собранной книги заявок составил более 6,6 миллиарда долларов, что более чем в два раза превысило объем размещения. Заявки поступили от более чем 200 инвесторов», — заявили в ведомстве Антона Силуанова.

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Там также отметили, что на долю российских инвесторов (банков, управляющих компаний и организаций, оказывающих брокерские услуги), пришлось менее 15 процентов от объема двух выпусков.

«Повышенный спрос на 30-летние облигации России (около 60 процентов совокупного объема книги заявок) по сравнению с 10-летними инструментами стал дополнительным свидетельством высокого уровня доверия участников рынка, в том числе нерезидентов, к России как эмитенту», — полагают в Минфине.

Ранее, 19 июня, Минфин начал размещение суверенных еврооблигаций. Объем выпуска бумаг со сроком погашения в 30 лет составил два миллиарда долларов. Еще на миллиард были выпущены евробонды сроком на 10 лет. Доходность 10-летнего транша составляет 4,25 процента, 30-летнего — 5,25 процента. Организатор размещения — «ВТБ Капитал».

В марте Bloomberg писало о том, что политическая нестабильность в Евросоюзе повышает привлекательность российских европейских облигаций.

В сентябре 2016 года Россия разместила десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов. В мае прошлого года страна также взяла в долг 1,75 миллиарда долларов.