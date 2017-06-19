Минфин приступил к размещению евробондов

Минфин России начал размещение суверенных еврооблигаций. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Ведомство открыло книгу заявок на два транша бондов со сроками обращения 10 и 30 лет, отметил собеседник агентства. Ориентир доходности долговых обязательств 10-летнего транша составляет 4-4,5 процента, 30-летнего — 5-5,5 процента.

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Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал». Размещение проходит с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария и международной системы Euroclear.

В начале июня глава Минфина Антон Силуанов рассказал о намерении разместить суверенные еврооблигации на три миллиарда долларов. На втором этапе сделки будет проведен обмен старых выпусков на новые бонды объемом четыре миллиарда долларов, отметил он.

В марте агентство Bloomberg писало о том, что политическая нестабильность в Евросоюзе повышает привлекательность российских европейских облигаций.

В сентябре 2016 года Россия разместила десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов. В мае страна также взяла в долг 1,75 миллиарда долларов.