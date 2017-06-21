Иностранцы скупили 95 процентов 30-летних российских еврооблигаций

Основными покупателями размещенных 20 июня российских еврооблигаций стали зарубежные инвесторы. При этом наибольший спрос пришелся на 30-летние бонды — 95 процентов от выпущенного объема скупили зарубежные игроки. Об этом в среду, 21 июня, заявил глава Минфина Антон Силуанов, передает «Прайм».
Чиновник подчеркнул, что размещение было успешным, «несмотря на все ограничения и санкции». В целом около 85 процентов всех еврооблигаций купили иностранцы, примерно 15 процентов — российские структуры.
Ранее, 19 июня, Минфин начал размещение суверенных еврооблигаций. Объем выпуска бумаг со сроком погашения в 30 лет составил два миллиарда долларов. Еще на миллиард были выпущены евробонды сроком на 10 лет. Ориентир доходности 10-летнего транша составляет 4-4,5 процента, 30-летнего — 5-5,5 процента. Организатор размещения — «ВТБ Капитал».
В марте Bloomberg писало о том, что политическая нестабильность в Евросоюзе повышает привлекательность российских европейских облигаций.
В сентябре 2016 года Россия разместила десятилетние евробонды на 1,25 миллиарда долларов. В мае прошлого года страна также взяла в долг 1,75 миллиарда долларов.