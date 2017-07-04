Доллару предсказали рост до 65 рублей к осени

Предпосылок для укрепления российской валюты в ближайшее время нет, курс доллара к осени вырастет до 62-65 рублей. Такой прогноз во вторник, 4 июля, «Ленте.ру» представил управляющий активами «Церих Кэпитал Менеджмент» Александр Баулин.

По его мнению, начавшийся на прошлой неделе подъем нефтяных котировок является лишь коррекцией. «Отчет о добыче ОПЕК за июнь показывает рост, неожиданное снижение добычи в США на прошлой неделе связано с ураганом в Мексиканском заливе и вряд ли продолжится», — полагает он.

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Также в скором времени начнется конвертация нерезидентами полученных от российских компаний дивидендов. «Все вышеперечисленное будет способствовать дальнейшему ослаблению рубля, будет этот процесс плавным или скачкообразным предсказать невозможно, но к осени диапазон 62-65 рубля [за доллар] представляется наиболее реалистичным», — отмечает эксперт.

30 июня министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогноз по курсу рубля на конец 2017 года будет скорректирован в августе. Днем ранее он заявил, что серьезных колебаний на валютном рынке в ближайшее время не ожидается, а текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными».

По мнению главы Минпромторга Дениса Мантурова, российской промышленности в ближайшие месяцы выгоден курс национальной валюты на уровне 58-62 рубля за доллар. «Главное, чтобы ослабление не продолжилось и не стало шоковым. Это ударит по промышленности», — подчеркнул он.