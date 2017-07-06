Финансы
 

Bank of America предсказал рублю ослабление «в рамках приличий»

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К концу 2017 года доллар будет стоить 60 рублей, евро — 65. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил главный экономист по России Bank of America Merrill Lynch Владимир Осаковский.

«По нашим оценкам, доллар должен быть в районе 60 рублей. Это прогноз на конец 2017 года, он был сделан в конце прошлого года, и мы его не меняли. С этим прогнозом мы были и оптимистами, и пессимистами. Некая тенденция к ослаблению рубля есть, но в рамках приличий», — сказал Осаковский.

При этом эксперт отметил, что рубль является очень волатильной валютой.

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 6 июля, составляет 59,58 рубля, евро — 67,68.

Ранее, 4 июля, Райффайзенбанк выпустил прогноз, согласно которому к концу третьего квартала курс доллара поднимется до 65 рублей. «Церих Кэпитал Менеджмент» также ждет, что к осени американская валюта подорожает до 62-65 рублей.

30 июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что прогноз по курсу рубля на конец 2017 года будет скорректирован в августе. Днем ранее он заявил, что серьезных колебаний на валютном рынке в ближайшее время не ожидается, а текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными».

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