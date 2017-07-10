Россияне спрогнозировали рост курса доллара до 62 рублей

Большая часть россиян (59 процентов) прогнозируют ослабление российской валюты до 62 рублей за доллар в ближайшие три месяца. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

«Через год, по ожиданиям опрошенных (прогноз дали 47 процентов), эта цифра будет еще выше (64 рубля)», — отмечается в материалах ВЦИОМ.

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ВЦИОМ отмечает рост интереса граждан к ситуации на валютном рынке: в конце июня 2017 года 58 процентов граждан признались, что следят за изменением курсов валют. В январе 2017 года таких было 47 процентов, в июне прошлого года — 47 процентов.

Общественное сознание признало «переукрепление» рубля, и это является неблагоприятным сигналом для властей, отмечается в исследовании. Реакцией станет переток сбережений из рублей в другие валюты, что усилит давление на инфляцию, полагают эксперты.

На Московской бирже американская валюта в 12:00 мск торговалась около отметки 60,31 рубля, что на четыре копейки ниже уровня предыдущего закрытия, единая европейская — 68,75 рубля (минус 20 копеек).

В Bank of America Merrill Lynch ожидают, что к концу 2017 года американская валюта будет стоить 60 рублей, евро — 65.

Минэкономразвития России не ждет серьезных колебаний на валютном рынке в ближайшее время. Глава ведомства Максим Орешкин считает, что текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными».