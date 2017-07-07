ЦБ поднял официальный евро к 69 рублям

Курс евро, установленный Банком России на 8 июля, повышен на 57 копеек, до 68,95 рубля. Курс доллара при этом вырос на 14 копеек, до 60,38 рубля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

На Московской бирже единая европейская валюта в 13:35 мск торговалась около отметки 68,97 рубля, что на 59 копеек выше уровня предыдущего закрытия, американская — 60,40 рубля (плюс 24 копейки).

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Курс российской валюты снизился до многомесячных минимумов вслед за падением цен на нефть: марка Brent на лондонской бирже ICE подешевела на 2,27 процента, до 47,05 доллара за баррель.

Ранее 7 июля курс евро на открытии торгов Московской биржи превысил отметку в 69 рублей впервые с 30 ноября 2016 года.

По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, к концу 2017 года американская валюта будет стоить 60 рублей, евро — 65.

Минэкономразвития России не ждет серьезных колебаний на валютном рынке в ближайшее время. Глава ведомства Максим Орешкин считает, что текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными».