Евро впервые с ноября 2016-го пробил отметку в 69 рублей

Курс евро на открытии торгов Московской биржи превысил отметку 69 рублей впервые с 30 ноября 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:15 мск курс единой европейской валюты снизился до 68,90 рубля (плюс 52 копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии). Доллар при этом подорожал на 15 копеек до 60,30 рубля.

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Официальные курсы на 7 июля — 68,38 и 60,24 рубля соответственно.

По мнению главного экономиста по России Bank of America Merrill Lynch Владимира Осаковского, к концу 2017 года американская валюта будет стоить 60 рублей, евро — 65.

29 июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что серьезных колебаний на валютном рынке в ближайшее время не ожидается, а текущие курсы доллара в районе 60 рублей и евро около 68 рублей будут «более-менее стабильными».

В тот же день курс евро превысил максимальное значение с декабря прошлого года — 68 рублей.