Стоимость нефти Brent упала ниже 47 долларов

Стоимость нефти эталонного сорта Brent упала ниже отметки в 47 долларов за баррель. В 11:45 мск за него давали 46,84 доллара. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Нефть продолжает дешеветь на фоне появления данных о том, что добыча в США увеличилась на 88 тысяч баррелей в день, до 9,34 миллиона бочек в сутки.

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При этом 5 июля Bloomberg со ссылкой на четырех российских чиновников сообщило, что Москва выступит против более радикального сокращения добычи нефти на предстоящей встрече министров ОПЕК и независимых производителей.

27 июня председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев заявил, что к осени нефтяные котировки поднимутся, и баррель будет стоить больше 50 долларов.

«ОПЕК для чего собирается? Чтобы сократить добычу и поднять цену, это же очевидно. Но это же не помидоры утром убрать, поэтому где-то месяца три-четыре, результат будет, увидим результат осенью», — отметил он.