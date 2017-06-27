Гуцериев предсказал нефтяным ценам рост выше 50 долларов

Нефтяные котировки начнут подниматься осенью, после того, как проявится эффект от глобального соглашения по сокращению добычи. Об этом во вторник, 27 июня, заявил председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев, передает РИА Новости.

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«ОПЕК для чего собирается? Чтобы сократить добычу и поднять цену, это же очевидно. Но это же не помидоры утром убрать, поэтому где-то месяца три-четыре, результат будет, увидим результат осенью», — приводит агентство его слова.

Бизнесмен также добавил, что цены на нефть «без сомнения» превысят 50 долларов за баррель.

По информации на 15:20 мск, стоимость эталонного сорта нефти Brent на лондонской бирже ICE достигла 46,50 доллара за баррель. Она поднялась на 1,42 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

В конце мая члены ОПЕК и независимые производители нефти, в том числе Россия, решили продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года.

