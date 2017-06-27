Россия сократила добычу нефти на 300 тысяч баррелей в день

Россия сократила добычу нефти более чем на 300 тысяч баррелей в день по сравнению с уровнем октября прошлого года, который считается точкой отсчета для глобального соглашения по сокращению производства. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает Reuters со ссылкой на замминистра энергетики России Кирилла Молодцова.

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«Россия в июне 2017 года сократила добычу нефти более чем на 300 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2016 года», — приводит агентство слова чиновника.

По мнению председателя совета директоров «Русснефти» Михаила Гуцериева, осенью 2017 года нефтяные котировки поднимутся выше 50 долларов за баррель. «ОПЕК для чего собирается? Чтобы сократить добычу и поднять цену, это же очевидно. Но это же не помидоры утром убрать, поэтому где-то месяца три-четыре, результат будет, увидим результат осенью», — считает бизнесмен.

Ранее, 30 ноября 2016 года, в Вене на саммите ОПЕК члены картеля и независимые производители решили урезать производство нефти на 1,2 миллиона баррелей в день до 32,5 миллиона баррелей. Россия обязалась сократить добычу на 300 тысяч бочек в сутки. Сделка действует до марта 2018 года.