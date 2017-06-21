В Торгово-промышленной палате удивились падению цен на нефть

На данный момент нет видимых причин для падения цен на нефть. Об этом в среду, 21 июня, заявил член комитета Торгово-промышленной палаты России (ТПП) по энергетической стратегии Рустам Танкаев, сообщает Национальная служба новостей (НСН).

По его словам, он очень сильно удивлен резкому падению стоимости сырья. «В последнее время опубликованы годовые обзоры за прошлый год ОПЕК, British Petroleum, по ним пытаюсь что-то построить, проанализировать, понять, но пока у меня ничего не получилось», — сказал Танкаев.

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В 12:00 мск фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,17 процента по сравнению с предыдущим закрытием, до 45,93 доллара за баррель. Американская нефть WTI торгуется на уровне 43,48 доллара за баррель.

Мировые цены на нефть упали до минимума семи месяцев из-за роста поставок из Ливии и Нигерии, которые освобождены от выполнения соглашения по ограничению добычи, пишет Reuters. Добыча в Ливии выросла до 885 тысяч баррелей в сутки. Нигерия также наращивает производство сырья, ее экспорт в августе достигнет 226 тысяч баррелей в день.

На фоне падения стоимости нефти курс доллара на Московской бирже поднялся выше 60 рублей впервые с начала февраля 2017 года.

В конце мая члены ОПЕК и другие производители, в том числе Россия, решили продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года.