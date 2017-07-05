Россия выступит против дальнейшего сокращения добычи нефти на встрече ОПЕК

Россия выступит против более радикального сокращения добычи нефти на предстоящей встрече министров ОПЕК и независимых производителей. Об этом в среду, 5 июля, пишет Bloomberg со ссылкой на четырех российских чиновников.

Любое дальнейшее снижение поставок сырья на фоне продления действующих договоренностей будет плохим сигналом для нефтяного рынка, считает один из собеседников агентства. Этим участники сделки могут показать, что сокращения добычи на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года недостаточно для поддержания цен на нефть, полагает он.

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Часть российского правительства выступает против и дальнейшего сокращения добычи, и продления сделки, сообщил другой источник.

Встреча ряда министров стран-экспортеров нефти состоится 24 июля в Санкт-Петербурге.

По информации на 10:20 мск, стоимость эталонного сорта нефти Brent на лондонской бирже ICE достигла 49,69 доллара за баррель. Она поднялась на 0,16 процента по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

27 июня замглавы Минэнерго Кирилл Молодцов сообщил, что Россия сократила добычу нефти более чем на 300 тысяч баррелей в день по сравнению с уровнем октября прошлого года, который считается точкой отсчета для глобального соглашения по сокращению производства.

По мнению председателя совета директоров «Русснефти» Михаила Гуцериева, осенью 2017 года нефтяные котировки поднимутся выше 50 долларов за баррель.

В конце мая члены ОПЕК и независимые производители, в том числе Россия, договорились продлить соглашение о сокращении добычи до марта 2018 года.