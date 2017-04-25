Потребительская уверенность россиян вернулась к уровню 2015 года

Индекс потребительского уверенности россиян в первом квартале вернулся к значениям 2015 года. Об этом сообщается в обзоре «Потребительский индекс Иванова», подготовленном экспертами Sberbank CIB.

В первом квартале наблюдалась положительная поквартальная динамика всех компонентов индекса, отмечают эксперты. Наибольшее изменение коснулось оценки национального благосостояния за последний год. «Мы объясняем изменение индекса низкой инфляцией и укреплением рубля», — пишут эксперты.

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После замедления роста потребительских цен беспокойство по поводу инфляции стало рекордно низким, и эта проблема заняла третье место, указывают аналитики. Основной поводом для беспокойства осталась коррупция, ее назвали 59 процентов опрошенных россиян — максимум за последние два года. «Безработица занимает второе место, эту проблему отметили 55 процентов (на четыре процентных пункта больше по сравнению с прошлым кварталом)», — отмечается в исследовании. Обменным курсом рубля обеспокоены только 18 процентов респондентов (на два процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим кварталом).

Обзор «Потребительский индекс Иванова» основан на итогах опроса 2,3 тысячи граждан России в возрасте 18-65 лет, проживающих в 164 городах с населением более 100 тысяч человек.

В феврале аналитики Sberbank CIB сообщали о снизившемся в четвертом квартале 2016 года беспокойстве россиян по поводу инфляции.

По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян (с поправкой на инфляцию) в марте снизились на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.