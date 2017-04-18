Реальные доходы россиян в марте сократились на 2,5 процента

Реальные располагаемые денежные доходы россиян (с поправкой на инфляцию) в марте снизились на 2,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщил Росстат.

В статистическом ведомстве подсчитали, что в номинальном выражении доходы граждан в марте составили 29627 рублей, что на 1,9 процента выше, чем в марте прошлого года. Средняя заработная плата в прошедшем месяце выросла на 5,8 процента до 37640 рублей. В реальном выражении она также увеличилась на 1,5 процента.

По мнению экспертов НИУ ВШЭ, базовые проблемы отечественной экономики не решены, поэтому риски падения доходов и уровня жизни россиян сохраняются.

11 апреля в Международной организации труда сообщили, что в 2017 году оклады россиян могут вырасти на два-три процента. Глава Минтруда Максима Топилина считает, что реальные доходы за январь-февраль нынешнего года выросли на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы граждан в феврале сократились на 4,1 процента в годовом выражении. В январе, для сравнения, рост составил 8,1 процента.