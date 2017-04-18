Россиянам пообещали заметное снижение качества жизни

Базовые проблемы отечественной экономики не решены, поэтому риски падения доходов и уровня жизни россиян сохраняются. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, сообщает Rambler News Service.

По его словам, сейчас около 20 миллионов граждан практически лишены возможности удовлетворять свои экономические потребности. «Если в ближайшее время не остановить спад реальных денежных доходов россиян, это может привести к заметному снижению качества жизни наименее обеспеченной его части», — отмечает Остапкович.

Согласно данным опроса, проведенного экспертами ВШЭ, об улучшении личного материального положения за последний год сообщили 9 процентов респондентов, об ухудшении — 36 процентов. Ожидают улучшения положения в ближайший год 11 процентов опрошенных, ухудшение прогнозируют 20 процентов. Изменения в экономике России за год позитивно оценили 13 процентов, негативно — 40 процентов.

При этом россияне, придерживаясь привычной сберегательной модели, стали проявлять признаки оживления потребительской активности, отметил Остапкович. Но, несмотря на замедление роста численности беднеющего населения, людей, чье финансовое состояние улучшилось, больше не стало, обращает внимание эксперт.

13 апреля глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что ожидает снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 13,5 процента до 12,9 процента. К 2020 году эта доля сократится до 11,3 процента, добавил он.

По данным Росстата, число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2016 году достигло 19,8 миллиона человек. В четвертом квартале 2016 года прожиточный минимум в России составлял 9691 рубль.