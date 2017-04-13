Минэкономразвития предсказало снижение уровня бедности в России

Минэкономразвития ожидает снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума с 13,5 процента до 12,9 процента. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин, передает Rambler News Service в четверг, 13 апреля. По его словам, рост реальных располагаемых доходов населения позволит переломить негативный тренд на рост уровня бедности.

В рамках целевого сценария к 2020 году доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума должна упасть до 11,3 процента, добавил Орешкин.

Согласно данному прогнозу, реальные располагаемые доходы населения вырастут на процент в 2017 году, на 1,9 процента в 2018 году, на 2 процента в 2019 году, на 2,5 процента в 2020 году.

Результаты опубликованного 12 апреля опроса ВЦИОМ показали, что россияне считают чертой бедности средний уровень дохода в 15 506 рублей на члена семьи. При этом в Москве и Санкт-Петербурге опрошенные сочли бедными людей с доходом ниже 21 681 рубля, а в сельской местности — 12 478 рублей.

11 апреля в Международной организации труда сообщили, что в 2017 году оклады россиян могут вырасти на два-три процента. По словам главы Минтруда Максима Топилина, реальные доходы за январь-февраль нынешнего года выросли на один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

