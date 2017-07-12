СМИ сообщили о сокращении расходов россиян на ипотеку

Расходы россиян на выплату ипотечных кредитов сократились из-за снижения процентных ставок. Об этом в среду, 12 июля, пишут «Известия».

По данным ЦБ, если в начале 2016 года на обслуживание жилищных кредитов в среднем уходило 49 процентов от зарплаты, то в первом квартале нынешнего — 45 процентов. По оценкам экспертов, в ближайшие год-полтора ипотека может подешеветь еще на один-два процентных пункта.

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«При этом такую тенденцию можно объяснить исключительно снижением ставок по ипотеке, ведь реальные доходы россиян в 2016–2017 годах продолжали снижаться, а средний размер ипотечного кредита даже показал небольшой рост», — пишет издание. В мае нынешнего года средний жилищный кредит составлял 1,99 миллиона рублей, что на 4,2 процента больше, чем в мае прошлого года, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй.

Участники рынка отмечают, что заемщикам стало проще обслуживать обязательства из-за снижения процентных ставок. Падение доходов и рост среднего размера ипотечного кредита они считают незначительными.

21 июня «Известия» сообщили о том, что объем выданных в мае 2017 года ипотечных кредитов подскочил на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 140 миллиардов рублей.

По мнению главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, ставки по ипотеке в России близки к историческому минимуму. При этом проценты по большинству видов кредитов вернулись к докризисному уровню или даже опустились ниже, отметила она.

Совет директоров Центробанка на заседании 16 июня снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 9 процентов годовых.