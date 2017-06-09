В ЦБ рассказали о падении ипотечных ставок до исторического минимума

Ставки по ипотеке в России сейчас близки к историческому минимуму. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, сообщает ТАСС. При этом проценты по большинству видов кредитов вернулись к докризисному уровню или даже опустились ниже.

Набиуллина подчеркнула, что сейчас банки имеют все возможности для наращивания кредитования, поскольку их прибыль стабильно растет. По ее словам, начало восстанавливаться кредитование малого бизнеса, растет выделение кредитов в сельском хозяйстве, добывающей промышленности, транспорте и связи.

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Ранее крупнейшие российские банки объявили о снижении ипотечных ставок. Так, ВТБ с 7 июня снизил проценты по ипотеке до десяти. Сбербанк уменьшил ставки по кредитам на покупку новостроек, а затем и по остальным базовым ипотечным продуктам.

6 июня Банк России сообщил, что средняя ставка по ипотеке в стране опустилась до минимального значения за последние пять лет и составила 11,45 процента годовых.

При этом в январе-апреле финансовые организации предоставили заемщикам 260 тысяч кредитов на покупку жилья общей суммой 470,8 миллиарда рублей. «Увеличение среднего размера ипотечного кредита с 1,71 до 1,81 миллиона рублей способствовало росту объемов кредитования на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — отметили в ЦБ.