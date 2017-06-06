Ставка по ипотеке в России опустилась до минимума за пять лет

Средняя ставка по ипотеке в России в апреле 2017 года опустилась до минимума за последние пять лет и составила 11,45 процента. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

В январе-апреле банки предоставили заемщикам 260 тысяч кредитов на покупку жилья общей суммой 470,8 миллиарда рублей. «Увеличение среднего размера ипотечного кредита с 1,71 до 1,81 миллиона рублей способствовало росту объемов кредитования на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — отмечается в сообщении Банка России.

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Общая задолженность россиян по ипотеке на 1 мая превысила 4,6 триллиона рублей за счет кредитов в рублях. Задолженность по жилищным кредитам в иностранной валюте к 1 мая по сравнению с аналогичной датой предыдущего года сократилась в два раза в абсолютном и в относительном выражении и составила 56,3 миллиона рублей.

Ранее 6 июня газета «Известия» писала о том, что российские банки возвращают ипотечные программы без оплаты первоначального взноса. До 2014 года подобные кредиты пользовались большой популярностью на рынке.

С 1 июня 2017 года Сбербанк снизил процентные ставки по жилищным кредитам на покупку квартир в новостройках.

По данным ЦБ, ипотечные ставки российских банков в первом квартале 2017 года в среднем составили 11,8 процента, снизившись на 0,67 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.