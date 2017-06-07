ВТБ снизил ставки по ипотеке до 10 процентов

Группа ВТБ снизила ставки по ипотеке до 10 процентов годовых. Об этом в среду, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление финансовой организации.

Общее снижение ставок по жилищным кредитами составило 0,75 процентных пункта для готовой недвижимости и 0,40 процентных пункта для новостроек.

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«В рамках совместных программ с партнерами банков ставка составляет от 6,5 процента годовых», — сказано в материалах ВТБ.

Ранее, 6 июня, Банк России сообщил, что средняя ставка по ипотеке в стране опустилась до минимального значения за последние пять лет и составила 11,45 процента годовых.

При этом в январе-апреле финансовые организации предоставили заемщикам 260 тысяч кредитов на покупку жилья общей суммой 470,8 миллиарда рублей. «Увеличение среднего размера ипотечного кредита с 1,71 до 1,81 миллиона рублей способствовало росту объемов кредитования на 5,4 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», — отметили в ЦБ.