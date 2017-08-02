Финансы
 

ЦБ объяснил недоверие россиян к цифрам официальной инфляции

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Россияне склонны не доверять официальным данным по инфляции Банка России, поскольку неверно интерпретируют наблюдаемые изменения цен. Об этом в очередном выпуске «Понятной экономики» на канале ЦБ на Youtube заявил директор Департамента исследований и прогнозирования регулятора Александр Морозов.

Видео: Банк России / YouTube

По словам Морозова, мало кто верит тому, что инфляция замедляется и опускается к целевому показателю Центробанка. Он отметил, что основной причиной тому являются воспоминание о ценовом шоке 2015 года. «Все прекрасно помнят, что это произошло буквально вчера, поэтому мы считаем, что рост цен продолжается теми же темпами, которые были в 15-16 году», — заявил представитель ЦБ.

Еще одной причиной переоценки инфляции, по мнению Морозова, является реакция на изменение цен на конкретный товар, к потреблению которого люди привыкли. Между тем, разные товары дорожают по-разному. «Индекс салата Оливье» составил только два процента по итогам 2016 года, отметил Александр Морозов.

В середине июля в ЦБ заявили, что холода могут привести к частичной потере урожая, что в сочетании с пониженным уровнем переходящих на 2018 год запасов способно привести к ускорению инфляции в конце нынешнего года и начале следующего.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.

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