Впервые в 2017 году в России зафиксирована недельная дефляция. С 25 по 31 июля индекс потребительских цен упал на 0,1 процента. Об этом в среду, 2 августа, пишет ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.

При этом с начала июля инфляция достигла 0,3 процента, с начала года — 2,6 процента. В годовом выражении рост цен составил 4,3 процента.

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За неделю снижение стоимости плодоовощной продукции в среднем составило 3,7 процента, в том числе на белокочанную капусту — 14,3 процента, картофель — 7,3 процента, помидоры — 6,2 процента, морковь — 5,4 процента.

При этом цены на сахар-песок выросли на 0,7 процента, говядину, свинину, баранину, вареную колбасу, маргарин, хлеб, рис, вермишель и шоколадные конфеты — на 0,1-0,2 процента. Бензин подорожал на 0,1 процента.

В конце июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что влияние холодной погоды на цены в России исчерпано, инфляция входит в рамки прогноза в 3,8 процента по итогам 2017 года.

Ранее, 6 июля, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что данные по инфляции в июне (4,4 процента в годовом выражении) стали неприятным сюрпризом и шоком для регулятора.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.