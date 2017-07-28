Минэкономразвития оценило рост ВВП в июне почти в три процента

Восстановление экономической активности в России продолжается, оно охватывает широкий спектр отраслей. В мае ВВП России вырос на 3,5 процента, в июне — на 2,9 процента в годовом выражении. Соответствующая информация содержится в «Карте экономики», подготовленной Минэкономразвития. Доклад находится в распоряжении «Ленты.ру».

В целом, во втором квартале 2017 года рост экономики оценивается в 2,7 процента по сравнению со вторым кварталом 2016-го.

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Минэкономразвития также отмечает, что рынок труда в стране сейчас функционирует в условиях, близких к дефициту. Безработица находится на рекордно низких за новейшую историю уровнях, а численность нетрудоустроенных россиян за год снизилась на 400 тысяч человек.

Кроме того, ожидается, что в третьем квартале в условиях продолжения восстановления внутреннего спроса и с учетом сезонного фактора отрицательное сальдо текущего счета операций прогнозируется на уровне пяти миллиардов долларов, что продолжит оказывать давление на рубль.

Ранее, 26 июля, глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что влияние холодной погоды на цены в России исчерпано, а инфляция входит в рамки прогноза в 3,8 процента по итогам 2017 года.

Также в конце июля МВФ сообщил, что российская экономика в соответствии с апрельским прогнозом (плюс 1,4 процента ВВП) будет постепенно восстанавливаться в 2017 году.