Орешкин рассказал о замедлении инфляции в России

Инфляция в России по итогам 2017 года может составить менее 3,5 процентов при условии сохранения текущего обменного курса рубля. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин, сообщает «Интерфакс».

«Мы имели очень низкие темпы снижения цен в августе, у нас инфляция, которая на днях будет опубликована, может составить около 3,4 процентов», — сообщил Орешкин.

«При сохранении текущего обменного курса она будет еще ниже», — указал он. При этом глава Минэкономразвития добавил, что дефляции в сентябре ждать не следует.

Материалы по теме Крепкий Орешкин Почему российской статистике не верит даже министр

Ранее Орешкин заявлял, что инфляция в России в конце 2017 года может составить 3,5-3,7 процента. При этом прогноз роста реально располагаемых доходов населения в 2017 году улучшен с 1 до 1,2 процента.

По данным Росстата, за неделю с 22 по 28 августа потребительские цены опустились на 0,2 процента. Это максимальный уровень дефляции за последние 14 лет.

11 августа ЦБ предупредил, что продовольственная инфляция в России может повыситься из-за сокращения урожая отдельных видов овощей и фруктов. В ближайшие месяцы цены на плодоовощную продукцию могут снизиться на 15 процентов, считают в Минэкономразвития.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.