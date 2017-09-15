Набиуллина рассказала о перспективах дефляции в России

Центробанк не видит рисков возникновения дефляции в России в ближайшие годы. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

«Месячное снижение цен не является дефляцией, обычно дефляцией называют, когда цены снижаются в годовом выражении. У нас такого феномена нет. И мы не видим, что есть какие-либо риски нам иметь дефляцию, в ближайшие годы, во всяком случае», — сказала она.

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По ее словам, стимулирование инфляции возможно в случае устойчивого снижения уровня цен ниже четырех процентов. «В этом случае — возможно. Такого сейчас нет, такого сейчас не видим», — подчеркнула Набиуллина.

Ключевая ставка регулятора может оказаться и на уровне 6,5-7 процентов при инфляции в четыре процента, добавила глава Банка России. «Но это произойдет тогда, когда инфляционные ожидания снизятся и "заякорятся". И я уже говорила, что, по нашим оценкам, это произойдет во временном горизонте в два-три года», — отметила она.

Ранее 15 сентября совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 8,5 процента.

По данным Росстата, потребительские цены в августе снизились на 0,5 процента в месячном выражении впервые с августа 2011 года. По сравнению с августом 2016 года цены выросли на 3,3 процента.

5 сентября в Банке России заявили, что ожидали дефляцию в августе, но ее масштабы превзошли прогнозы.

Целевой уровень ЦБ по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.