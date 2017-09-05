В ЦБ удивились масштабам августовской дефляции

Банк России ожидал дефляцию в августе, но ее масштабы превзошли прогнозы регулятора. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

«В значительной мере это временное явление, связанное, возможно, с более поздним, чем годом ранее, началом уборочной кампании, достаточно хорошим урожаем большинства видов сельскохозяйственных культур, а также со стремлением производителей быстрее реализовать новый урожай в условиях нехватки хранилищ», — заявили в регуляторе.

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Существенное влияние на снижение продовольственных цен оказало удешевление плодоовощной продукции в августе. Так, по данным Росстата, цены на капусту снизились на 42,6 процента, картофель, морковь, лук, помидоры — на 26,2-28,5 процента, свеклу, виноград — на 15,6-18,6 процента.

«Цены на плодоовощную продукцию отличаются высокой волатильностью. Конъюнктура рынка в сентябре-октябре во многом будет зависеть от погодных условий», — отмечается в сообщении.

В конце 2017 года инфляция будет находиться вблизи цели, подчеркивают в Банке России.

По данным Росстата, потребительские цены в августе снизились на 0,5 процента в месячном выражении впервые с августа 2011 года. По сравнению с августом 2016 года цены выросли на 3,3 процента.

Ранее 5 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что инфляция в России по итогам 2017 года может составить менее 3,5 процента при условии сохранения текущего обменного курса рубля.

В августе ЦБ предупредил, что продовольственная инфляция может повыситься из-за сокращения урожая отдельных видов овощей и фруктов.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет четыре процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.