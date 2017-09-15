Минфин озвучил прогноз по росту цен до конца года

Минфин допускает сохранение инфляции в России на уровне 3,2 процента до конца 2017 года года. Об этом в пятницу, 15 сентября, заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает Rambler News Service.

«Уже сегодня годовая инфляция снизилась до 3,2 процента, где вероятно и останется до конца года», — сказал министр.

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По его словам, снижению инфляционных ожиданий и рисков способствовало законодательное закрепление бюджетных правил и формирование в соответствии с ними параметров бюджета на 2018-2020 год. «Это создает условия для повышения устойчивости и предсказуемости экономических условий, расширяя пространство для дальнейшего снижения стоимости долгосрочных инвестиционных ресурсов», — отметил Силуанов.

Ранее 15 сентября совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 8,5 процента. Ожидания роста экономики в 2017 году повышены до 1,7-2,2 процента.

По данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении по итогам сентября замедлится до 3,1-3,2 процента, или 0-0,1 процента месяц к месяцу.

Целевой уровень ЦБ по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.