Финансы
 

Минэкономразвития предсказало замедление роста цен в сентябре

Перейти в «Мою Ленту»

Инфляция в годовом выражении по итогам сентября замедлится до 3,1-3,2 процента или 0-0,1 процента месяц к месяцу. Такой прогноз дало Минэкономразвития в обзоре, поступившем в «Ленту.ру». В качестве причины дальнейшего замедления роста цен эксперты министерства называют монетарные факторы, в то время как эффект удешевления продуктов питания уже был полностью отыгран в августе.

В прошлом месяце рост цен в годовом выражении составил 3,3 процента, тогда как по отношению к июлю в августе была зафиксирована рекордная за весь период наблюдений дефляция (0,5 процента).

15 августа исследовательский холдинг «Ромир» сообщал, что официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем, и данные статистического ведомства можно считать объективными с некоторыми ограничениями.

Аналитики Sberbank CIB считают, что инфляция в России по итогам 2017 года может составить 4,2 процента, превысив целевой уровень Банка России.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Падение цен в России побило рекорд
ЦБ спрогнозировал дальнейшее снижение цен на продукты
Банк России шокировали данные по инфляции в июне
Последние новости
Немецкий журнал Focus объяснил смысл оскорбления Путина
В Москве мужчина с двумя пистолетами застрелил подругу после ее измены
Эрдоган раскритиковал США за реакцию на закупку российских С-400
Объявлены финалисты Букеровской премии
Схему финансирования «Северного потока-2» пересмотрят из-за санкций
В США представили головной обтекатель новой тяжелой ракеты
Берлин призвали ответить на новые антироссийские санкции США
Другие материалы рубрики
Финансы00:0212 сентября

Миллиард в эфире

Кто они — богачи эпохи биткоина
17:20Сегодня

Берлин призвали ответить на новые антироссийские санкции США

17:29Сегодня

Ежемесячный оборот Бинбанка по карточным переводам превысил 3 миллиарда рублей

16:24Сегодня

Евро предложили ввести на всей территории ЕC

Финансы00:0411 сентября

Удавка для Кима

Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию
17:04Сегодня

Долги потребителей газа на Украине превысили миллиард долларов

15:59Сегодня

Путин подумает о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума с 2018 года

03:40 8 сентября

СМИ узнали о возможной отмене транспортного налога

Финансы00:12 8 сентября
Дональд Трамп (в центре)

Ты их госдолг видел?!

Американцы рискуют встретить Рождество без денег
15:57Сегодня

Биткоин в России предложили приравнять к иностранной валюте

15:16Сегодня

Юнкер отказался упоминать США в качестве торгового партнера ЕС

21:55 7 сентября

Американский сенат отсрочил дефолт США

Россия
«Мучение, а не жизнь»
Куда может завести дискуссия об ответственности за рождение больных детей
Митрохин отказал Гудкову в участии в выборах мэра Москвы от «Яблока»
Более 300 тысяч подмосковных детей отдохнули летом в лагерях
Живодерское лобби
Почему депутаты не решаются защитить животных
Новоалтайский феномен
Аномальное досрочное голосование поставило под сомнение победу единороссов
После сообщений об угрозах взрывов в Москве эвакуировали 20 тысяч человек
Песков подтвердил попытки Москвы наладить диалог с США
Все материалы
Мир
Members of the Philippine National Police Special Action Force ride on a truck in Iligan, as government forces continue their assault against insurgents from the Maute group, who have taken over large parts of Marawi City, Philippines June 24, 2017. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAYОй, джихад!
Высмеивающий США Дутерте не может навести порядок у себя в стране
Der Совок
Почему немцы хотят вернуться в прошлое
В Польшу прибыла американская тяжелая военная техника
Эрдоган раскритиковал США за реакцию на закупку российских С-400
Рохинджа не нужны
Мусульмане умирают в грязи, пытаясь сбежать из Мьянмы
Ирмагеддон
На Америку обрушился новый смертоносный ураган
Смертник подорвал себя возле стадиона для крикета в Кабуле
Все материалы
Бывший СССР
Ukrainian President Petro Poroshenko, left, and European Council President Donald Tusk walk between the EU and Ukrainian flagsДурные ассоциации
Кто выиграл от сближения Украины с Евросоюзом
Додон пообещал блокировать внесение в конституцию пункта о евроинтеграции
Минюст Украины назвал условие экстрадиции Саакашвили в Грузию
Памятник бойцам АТО и героям Небесной сотни осквернили в Одесской области
Киев назвал сырой российскую резолюцию о миротворцах в Донбассе
В ДНР сообщили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора»
Правительство Украины внесет Россию в список стран «миграционного риска»
Все материалы
Финансы
Миллиард в эфире
Кто они — богачи эпохи биткоина
Удавка для Кима
Америка усмирит Северную Корею, надавив на Россию
Дональд Трамп (в центре)Ты их госдолг видел?!
Американцы рискуют встретить Рождество без денег
Берлин призвали ответить на новые антироссийские санкции США
Ежемесячный оборот Бинбанка по карточным переводам превысил 3 миллиарда рублей
Евро предложили ввести на всей территории ЕC
Долги потребителей газа на Украине превысили миллиард долларов
Все материалы
Бизнес
«Потребности клиентов вынуждают нас стать event агентством»
Директор Ministerstvo Catering Company Геннадий Хохряков о специфике работы в России
Никита Кричевский: Руководство к действию
О перспективах разрешения конфликта между «Роснефтью» и АФК «Система»
Прорывное направление
В Геленджике обсудят перспективы отечественных биотехнологий
Схему финансирования «Северного потока-2» пересмотрят из-за санкций
Арбитраж признал «Трансаэро» банкротом
Ткачев посулил турецким помидорам малую долю на российском рынке
Американцы доставили первую партию угля на Украину
Все материалы
Силовые структуры
Фото с места происшествияБойцы «Христианского государства»
Жертвы православных экстремистов просят помощи у ФСБ
На дозвоне: Россию напугали волной телефонного терроризма
По всей стране эвакуируют школы, вокзалы и торговые центры
Настрелял на пожизненное
Суд вынес приговор убийце девяти человек в Тверской области
По Кругу
Чем живет Владимирский Централ после смерти великого шансонье
Домой к замглавы ФСИН Коршунову пришли с обыском
Торговавшего мнимым топливом заключенного заподозрили в хищении миллиона рублей
Глава российского МВД выступит перед полицейскими стран АСЕАН
Все материалы
Наука и техника
Минус почка
Apple показала новые iPhone и фекальные эмодзи
Без черенка
«Убийца» iPhone оказался лопатой со стилусом
День Х
Три iPhone и много приятных бонусов c презентации Apple
Apple снизила цены на iPhone в России
Доказана способность викингов «видеть» сквозь облака
Назван действенный способ избавиться от диабета
Найдены новые неуязвимые формы жизни
Все материалы
Спорт
Мария ШараповаГо в чатик, я создала
Шарапова зажгла в сети и отшила дерзкого фаната
Бывший чемпион мира по боксу нокаутировал прохожего
Самого высокооплачиваемого футболиста мира вывели из состава за лишний вес
WADA призвало Россию прекратить перекладывать вину за допинговый скандал
Забывший гостевую форму «Зенит» сыграл в манишках стюардов
Игрок «Ювентуса» показал средний палец фанатам «Барселоны»
215-сантиметровый баскетболист попробовал себя в художественной гимнастике
Все материалы
Культура
Главные сериалы осени
Финчер, Содерберг, Спайк Ли: чьи телепроекты смотреть с сентября по ноябрь
Что с лицом
Полный сюр у Рене Магритта был не только на картинах
Сцена из постановки «Нуреев»«Все теперь зависит от одного человека»
Большой театр похвастался доходами и помянул Серебренникова
Оксимирон пригрозил властям последствиями проверки рэп-баттла с Гнойным
Поклонская ответила Мединскому на слова о переполненной чаше терпения
Мединский вспомнил о цензуре из-за скандала с «Матильдой»
Снявших пародию на песню «Ленинграда» проводниц уволили из РЖД
Все материалы
Интернет и СМИ
LAS VEGAS, NV - JANUARY 18: (EDITORS NOTE: Image contains partial nudity.) Adult film actress Kendra Lust picks up adult film actress Janice Griffith at the Pornhub booth at the 2017 AVN Adult Entertainment Expo at the Hard Rock Hotel & Casino on January 18, 2017 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images)Кто создал PornHub, Brazzers и приучил мир к большой груди
История становления крупнейшей порномонополии планеты
Олег ТиньковЛюбители дешевого хайпа: блогеров преследуют за клевету
Тиньков пообещал наказать «Немагию», и к ним пришли с обысками
Иван УргантПокидались пометом: Ургант рассорился с Соловьевым
Что стоит за конфликтом двух главных звезд российского телевидения
Укушенный полицейским пес стал жертвой зомби и утешил грустного Киану Ривза
Сценарист «Вечернего Урганта» раскрыл подробности конфликта с Соловьевым
Соловьев наплевал на шутки Урганта
Силовики нагрянули к бабушке поссорившегося с Тиньковым блогера из «Немагии»
Все материалы
Ценности
Алан Уттенховен«В Сибири, когда машина глохнет, водитель замерзает насмерть»
Когда Lexus станет полностью электрическим и начнет летать
Ота Томоюки«Быть привлекательными хотят не только российские девушки»
Японские модники могут потрясти даже дам в хиджабах
Слились в экстазе
Самые хайповые кроссовки в вашей жизни
Volkswagen представил во Франкфурте новый электрический кроссовер
Лицом осенней коллекции Longchamp стала датская супермодель
Lexus научили распознавать дорожные знаки
H&M выпустил коллекцию для поклонников Джастина Бибера
Все материалы
Путешествия
Накормили потрохами
Калининград пытается стать гастрономической столицей России
Названы самые негостеприимные страны мира
Umashima and Kurushima Bridges in Seto Inland Sea, JapanСикоку стоит
Зачем туристам ехать в глухие японские окраины
В Британии открылся отель «Титаник»
Россиян решили лишить бирок на ручную кладь
Названа главная причина отказа от отпуска у россиян
Названы самые популярные направления отдыха у пенсионеров
Все материалы
Из жизни
Лорен АддерлиДрянная девчонка
Брошенная девушка два года пугала бывшего толпой выдуманных людей
Роберт ДжентайлНи себе, ни людям
Тайну крупнейшей в истории кражи знает лишь один человек, но он молчит
Акробаты на площади в Берлине«В Москве нет такой свободы»
История россиянки, уехавшей учиться в Германию
Пекинцы установили сотни «лежачих полицейских» на километр дороги
Пьяный британец переплыл водохранилище перед плотиной Гувера и остался жив
Американец уронил обручальное кольцо в реку во время предложения девушке
Крокодил проглотил новую шляпу австралийца
Все материалы
Новинки Франкфуртского автосалона
Самые важные премьеры главного европейского моторшоу. Часть 1
Главные премьеры Франкфуртского автосалона
Самые важные новинки главного европейского моторшоу. Часть 2
Тест: знаете ли вы Франкфуртский автосалон?
Короткий экзамен перед главной выставкой этой осени
Что стало с автозаводами Российской империи и СССР
РАФ, ЕрАЗ, ЛАЗ и другие: чем заняты предприятия, на которых когда-то выпускались автомобили
Объявлены претенденты на звание «Всемирный автомобиль года»
Subaru XV доберется до России с двумя моторами
Самую провальную попытку припарковать машину засняли на видео
Все материалы
«Дочь не хочет, чтобы ее спрашивали про цвет трусов»
Почему ни в коем случае нельзя помогать детям с покупкой жилья
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Мы поедем и помчимся
Владельцы автодомов заполонили Instagram снимками счастливой жизни
Спрос на съемные квартиры в Москве достиг пятилетнего максимума
Суд обязал новгородскую семью снять занавески
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Названа средняя стоимость квартиры в центре Москвы
Все материалы