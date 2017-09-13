Минэкономразвития предсказало замедление роста цен в сентябре

Инфляция в годовом выражении по итогам сентября замедлится до 3,1-3,2 процента или 0-0,1 процента месяц к месяцу. Такой прогноз дало Минэкономразвития в обзоре, поступившем в «Ленту.ру». В качестве причины дальнейшего замедления роста цен эксперты министерства называют монетарные факторы, в то время как эффект удешевления продуктов питания уже был полностью отыгран в августе.

В прошлом месяце рост цен в годовом выражении составил 3,3 процента, тогда как по отношению к июлю в августе была зафиксирована рекордная за весь период наблюдений дефляция (0,5 процента).

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15 августа исследовательский холдинг «Ромир» сообщал, что официальный индекс инфляции, предоставляемый Росстатом, является не столько статистическим, сколько экономико-политическим показателем, и данные статистического ведомства можно считать объективными с некоторыми ограничениями.

Аналитики Sberbank CIB считают, что инфляция в России по итогам 2017 года может составить 4,2 процента, превысив целевой уровень Банка России.

Целевой уровень Банка России по инфляции составляет 4 процента к концу 2017 года. Этот показатель должен стать самым низким в новейшей истории России. В 2016 году потребительские цены выросли на 5,6 процента.