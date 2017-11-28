Разгадана тайна подорожавшего оливье

Традиционный новогодний салат оливье подорожал из-за роста цен на практически все ингредиенты, в особенности на картофель и колбасу, но ситуацию спасли куриные яйца. Это следует из материалов Росстата.

Средняя стоимость салата в расчете на четырех человек составляет в данный момент 311,8 рубля, что на 1,2 процента больше, чем в прошлом году (308,1 рубля), отмечается в докладе. Стоимость картофеля, необходимого для изготовления салата, оценивается Росстатом в 10,5 рубля. В 2016 году этот показатель составлял 9,6 рубля.

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За год цены поднялись почти на все остальные ингредиенты блюда: вареную колбасу — на 3,2 процента, репчатый лук — на 2,4 процента, консервированные огурцы и зеленый горошек — на 1,6 процента. Но более серьезного подорожания оливье удалось избежать за счет удешевления куриных яиц — на 12,6 процента.

В то же время порция селедки под шубой обойдется в этом году всего в 152,5 рубля, что на 0,9 процента меньше, чем в 2016 году.

22 ноября глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала депутатам Госдумы об инфляции и стоимости продуктов для блюд новогоднего стола: салата оливье и селедки под шубой.

В 2016 году салат оливье подорожал на 1,8 процента — до 310 рублей, селедка под шубой выросла в цене на 3,7 процента — почти до 155 рублей.



