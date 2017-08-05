Чубайс поторговался и купил спрей за нанокотики

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс посетил форум «Наноград 2017» в сочинском образовательном центре «Сириус», где приобрел спрей для разглаживания одежды. Об этом сообщает ТАСС.

Спрей привлек его возможностью разгладить пиджак. «В командировках это удобно», — пояснил Чубайс.

Топ-менеджера проинформировали, что товар можно оплатить принятой на форуме валютой — нанокотиками. Чубайс захотел купить два флакона, однако 10 нанокотиков, полученных им за выполнение обязанностей эксперта «Нанограда», оказалось мало. «Я же буду рекламировать этот товар, продайте за полцены», — аргументировал глава «Роснано» и получил скидку.

Студентка, представлявшая товар, назвала его жидким утюгом. «Распыления одного флакона хватит, чтобы "погладить" тот же пиджак несколько раз», — рассказала она.

В «Нанограде» принимали участие 270 учащихся из 26 российских регионов.