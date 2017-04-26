«Роснано» впервые вышла на прибыль

Госкорпорация «Роснано» в 2016 году впервые с момента своего основания заработала больше, чем потратила, заявил председатель правления компании Анатолий Чубайс. Цифры он назвать отказался, сославшись на то, что финансовая отчетность будет раскрыта в четверг, 27 апреля, передает ТАСС.

Чубайс сообщил, что выручка наноцентров и их проектных компаний в 2016 году выросла на 2,2 миллиарда рублей и составила 5,9 миллиарда рублей. По его прогнозу, в 2017 году этот показатель увеличится до 8,1 миллиарда рублей. Между тем ранее Чубайс говорил, что «Роснано» выйдет на прибыль только в 2017-м, а в 2016 году останется убыточной.

В четверг госкорпорация планирует подписать два крупных соглашения с мировыми компаниями. Одно касается строительства в России ветростанции, второе — создания в нашей стране производственных мощностей по выпуску оборудования для них.

Инвестиции в оба проекта составят в общей сложности 100 миллиардов рублей, из которых 15 миллиардов вложит «Роснано», столько же иностранные партнеры. «На этот капитал мы надеемся привлечь еще 70 миллиардов рублей», — сказал Чубайс.

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В январе Чубайс называл возобновляемую энергетику в числе главных трендов, которые изменят экономику России. Однако ветряная энергетика, по его словам, пока не состоялась.

При этом совокупная мощность ветряных электростанций в Европе в прошлом году достигла 153,7 гигаватта, уступив по этому показателю только ТЭС, работающим на природном газе. При этом энергия, полученная на ветряках, составила 10,4 процента от общего объема потребления электричества в европейских странах.

Инвестиции европейских стран в отрасль в 2016 году, по данным Европейской ассоциации энергии ветра (WindEurope), выросли на четыре процента — до 27,5 миллиарда евро. Наибольшее внимание развитию ветроэнергетики уделяется в Германии, Франции, Нидерландах, Финляндии, Ирландии и Литве.

