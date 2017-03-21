В «Роснано» открестились от провалившегося «русского iPad» Чубайса

В госкорпорации «Роснано» заявили, что не имеют никакого отношения к обанкротившейся компании Popslate. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

«Компания напрямую не связана с "Роснано" и не получала от нее инвестиции. Popslate заказывала экраны для своих чехлов у портфельной компании "Роснано" Plastic Logic (...) Однако в разработке самого чехла она участия не принимала. Popslate являлся лишь одним из множества клиентов компании», — говорится в сообщении компании.

В понедельник, 20 марта, сообщалось, что стартап Popslate объявил о закрытии своего проекта по созданию чехла для iPhone с e-ink-экраном. По словам руководителей проекта Яшара Бехзади (Yashar Behzadi) и Грега Муна (Greg Moon), у компании закончилось финансирование: «Во-первых, мы потратили много ресурсов на разработку и подготовку к выпуску. (...) Мы столкнулись с некоторыми критическими проблемами, которые значительно увеличили затраты».

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс представил первую версию чехла Popslate как «русский iPad». В устройстве использовался четырехдюймовый дисплей производства компании Plastic Logic, в которую госкорпорация в 2011 году вложила 150 миллионов долларов.