Чубайс назвал главные тренды трансформации экономики России

Главными трендами, которые изменят экономику России, являются возобновляемая энергетика, ядерная медицина (использование радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении — прим. «Ленты.ру») и промышленное хранение электроэнергии. Об этом в пятницу, 13 января, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, сообщает Rambler News Service.

«Мы создали российское машиностроение, производящее оборудование для солнечной энергетики на уровне мировых стандартов. И запустили десятки мегаватт солнечной генерации в России», — сказал Чубайс в рамках Гайдаровского форума — 2017. Применение солнечной энергетики в отечественной промышленности в дальнейшем будет только возрастать, добавил он.

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В отличие от солнечной, ветряная энергетика, по словам главы «Роснано», пока не состоялась. Ее судьба будет решаться в 2017 году. «Вижу серьезные предпосылки к тому, что через год на Гайдаровском форуме я смогу сказать, что "ветер" в России тоже состоялся», — указал Чубайс.

Он отметил еще один тренд — применение высоких технологий в медицине, в частности, ядерной медицины. Третий — промышленное хранение электроэнергии. Этого кластера в России сейчас нет, но он может появиться в ближайшие годы.

«Промышленное хранение энергии приведет к изменениям такого масштаба, что трудно описать. В следующие 10 лет этот сектор станет обыденностью в мире», — заявил Чубайс. Объем этого сегмента экономики составит десятки миллиардов рублей, спрогнозировал он.

10 января глава «Роснано» предоставил бывшему главе Минэкономразвития Алексею Улюкаеву положительную характеристику в суд.

Чистый убыток корпорации «Роснано» в первом полугодии 2016 года увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 8,3 миллиарда рублей.