Греф усомнился в способностях Чубайса приручить солнце и ветер

Президент Сбербанка Герман Греф раскритиковал высказывания главы Роснано Анатолия Чубайса о перспективах возобновляемой энергетики в России. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает «Интерфакс».

«Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какое-то "солнце" (применение солнечной энергии — прим. «Ленты.ру») появится или "ветер". В карманах — может быть, но не в электроэнергетике», — сказал Греф во время дискуссии в рамках Гайдаровского форума-2017. При нынешней дешевизне ресурсов перспектив для альтернативной энергетики нет, отметил он.

Материалы по теме Инновационный провал Судьба «Роснано» во главе с Анатолием Чубайсом оказалась под вопросом

В свою очередь Чубайс назвал президента Сбербанка ортодоксом и ретроградом. «Вот вы увидели классический образ консерватора-айтишника в лице Грефа, который отвергает прогресс в его важнейших компонентах», — парировал глава «Роснано».

Ранее 13 января Чубайс назвал возобновляемую энергетику, ядерную медицину (использование радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении — прим. «Ленты.ру») и промышленное хранение электроэнергии главными трендами, которые изменят экономику России. Солнечная энергетика уже успешно применяется в отечественной промышленности, заверил он.

Чистый убыток корпорации «Роснано» в первом полугодии 2016 года увеличился в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил 8,3 миллиарда рублей.