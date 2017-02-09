Ветряные станции в Европе впервые превзошли по мощности угольные

Общая мощность установленных в Европе ветряных электростанций в 2016 году впервые превзошла аналогичный показатель тепловых электростанций (ТЭС), работающих на угле. Об этом сообщается в материалах WindEurope.

Совокупная мощность ветряных электростанций в Европе в прошлом году достигла 153,7 гигаватта, уступив по этому показателю только ТЭС, работающим на природном газе. При этом энергия, полученная на ветряках, составила 10,4 процента от общего объема потребления электричества в европейских странах.

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Инвестиции европейских стран в отрасль в 2016 году выросли на четыре процента, до 27,5 миллиарда евро, отмечается в материалах WindEurope. При этом наибольшее внимание развитию ветроэнергетики уделяется в Германии, Франции, Нидерландах, Финляндии, Ирландии и Литве.

В январе глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал возобновляемую энергетику в числе главных трендов, которые изменят экономику России. Но ветряная энергетика, по его словам, пока не состоялась.

Президент Сбербанка Герман Греф раскритиковал высказывания главы «Роснано» о перспективах возобновляемой энергетики. «Я просто не вижу ни одного шанса в ближайшие десять лет, что у нас какое-то "солнце" (применение солнечной энергии — прим. «Ленты.ру») появится или "ветер". В карманах — может быть, но не в электроэнергетике», — сказал Греф.

В начале года Reuters сообщил, что Китай инвестирует до 2020 года 2,5 триллиона юаней (361 миллиард долларов) в возобновляемые источники энергии.