Китай вложит в возобновляемые источники энергии 360 миллиардов долларов

Китай инвестирует до 2020 года 2,5 триллиона юаней (361 миллиард долларов США) в возобновляемые источники энергии. Об этом сообщает в четверг, 5 января, Reuters со ссылкой на Государственное управление по делам энергетики КНР.

Реализация плана позволит создать в энергетическом секторе 13 миллионов рабочих мест. Цель программы — доведение к 2020 году доли возобновляемых источников в общем объеме выработки электроэнергии до 15 процентов, что эквивалентно 580 миллионам тонн угля.

Планируется, что в целом на все возобновляемые источники, включая атомные и гидроэлектростанции, через три года будет приходиться половина вырабатываемой электроэнергии.

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В июле 2016 года экономисты из Китая, Великобритании и США пришли к выводу, что КНР начинает сокращение добычи и использования угля. Ученые назвали три основные причины этой тенденции: замедление экономического роста, спад в угольной промышленности и текущая экономическая политика по снижению зависимости от полезного ископаемого.

Китай является третьей страной мира (после США и России) по разведанным запасам угля и первой — по его потреблению. Использование природного ресурса позволило совершить промышленную революцию, однако в настоящее время экологические соображения приводят к отказу от него. Китай, как и другие страны мира, проводит переориентацию с угля на солнечную, ветряную, ядерную и гидроэнергетику.