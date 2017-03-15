Чубайс назвал главный тормоз развития России

Неуважение к частной собственности и незаинтересованность в инновациях являются фундаментальными тормозами, сдерживающими экономический рост в России. Об этом в среду, 15 марта, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, сообщает Rambler News Service.

«Пока общество и страна не научатся считать частную собственность святой — никакого роста не будет», — сказал Чубайс. Он подчеркнул, что мечтал о том, чтобы появился еще десяток частных компаний, которые конкурировали бы с «Роснано» за привлечение инвестиций.

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«Проблема в том, что российскому частному бизнесу, который составляет сегодня почти половину экономики, — инноваций не нужно», — считает глава «Роснано». По словам Чубайса, если для компании Samsung вопрос, будет ли смартфон Samsung 7 конкурентоспособен на рынке, где есть iPhone 7, «является вопросом жизни и смерти», то для российских частных компаний подобный вопрос не стоит.

В январе Чубайс заявил, что гаражная экономика важна для венчурных инвестиций и ее следует отличать от теневой экономики. По его мнению, главными трендами, которые изменят экономику России, являются возобновляемая энергетика, ядерная медицина (использование радионуклидных фармацевтических препаратов в диагностике и лечении — прим. «Ленты.ру») и промышленное хранение электроэнергии.