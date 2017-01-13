Чубайс нашел источник инноваций в гаражной экономике

Гаражная экономика важна для венчурных инвестиций, и ее следует отличать от теневой экономики. Об этом в кулуарах Гайдаровского форума заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс, отвечая на вопрос корреспондента «Ленты.ру».

«Я бы отделил гаражную экономику от термина теневая экономика, для меня это совсем разные вещи. Для инновационной экономики, венчурной экономики — это абсолютно термин с позитивной коннотацией, которая не означает ничего, кроме того, что люди, которые одержимы, не имея ни денег, ни оборудования, ни помещения, начинают собирать», — пояснил он свою позицию.

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Он отметил, что инновационная экономика возникает из гаража и самозанятости. «У нее много разных ростков, нам сейчас нужно думать не о том, как бы позатоптать желающих прыгнуть выше головы», — сказал Чубайс.

9 января глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал теневую экономику одной из главных проблем России.

По информации агентства Bloomberg, летом 2016 года руководство России приняло решение вытащить из гаражной экономики 30 миллионов россиян.

Гаражным называют сегмент экономики, в котором люди, как правило, трудятся сами на себя. При этом их деятельность скрыта от государства.