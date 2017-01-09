Министр экономического развития пожаловался на бедность

Бедность — одна из ключевых проблем российской экономики, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью газете «Коммерсантъ».

«Это не только социальная проблема, но, в том числе, и серьезная угроза для экономического роста, учитывая, что значительная доля малообеспеченных сегодня у нас — это семьи с детьми», — подчеркнул он.

В числе других серьезных трудностей он назвал демографический кризис, ограничения инвестиций, препятствия для международной кооперации и экспорта, высокий уровень транзакционных издержек, а также значительный объем теневой экономики.

По словам министра, для решения этих проблем необходим комплекс решений, направленных на увеличение численности экономически активного населения, снижение структурной безработицы, а также повышение производительности. «Задача властей — создать условия для максимально возможной реализации потенциала каждого человека, живущего в нашей стране», — считает Орешкин.

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По его словам, нужно снизить экономическую неопределенность, а также провести «кропотливую работу по уменьшению разного рода издержек для бизнеса, тарифов естественных монополий».

Орешкин был назначен новым руководителем Минэкономразвития 30 ноября указом президента России Владимира Путина. Ранее чиновник занимал пост заместителя министра финансов.

На новом месте он сменил Алексея Улюкаева, который был задержан 15 ноября. По версии следствия, чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» взятку за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти». 15 ноября Улюкаева отправили под домашний арест на два месяца, а президент уволил его с должности главы Минэкономразвития.