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Чубайс предрек России энергетический кризис

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Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс

Глава Роснано Анатолий Чубайс предрек России энергетический кризис. В интервью «Российской газете» он уточнил, что страна уже через несколько лет может столкнуться с дефицитом мощностей при отсутствии развития новых технологий.

«Мощности - это ведь не вопрос поставки топлива или запасов мазута угля или газа. Мощности - это электростанция. А чтобы ее запустить через четыре года, надо уже сейчас принять решение о ее вводе», — отметил он.

По его словам, через шесть-семь лет будет исчерпан ресурс, который был введен за последнее десятилетие. «Предположим, мы ничего не делаем. Говорим: да ну ее, эту возобновляемую энергию, у нас дешевого угля и газа полно. Но проходит три-пять-семь лет, и выясняется, что уже дешевле строить солнечные станции, чем угольные. А у нас их нет. Это означает, что у нас единственный путь — импорт, импорт и еще раз импорт», — предупредил Чубайс.

19 октября министр энергетики Александр Новак заявил, что российская экономика может снизить расходы на электроэнергию на 200 миллиардов рублей в год с помощью широкого внедрения светодиодов. По его словам, на освещение потребляется примерно 12 процентов всего потребления электроэнергии, и до 40 процентов от этого потребления может быть сэкономлено.

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