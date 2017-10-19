Экономика
 

Минэнерго нашло способ сэкономить 200 миллиардов рублей

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Александр Новак
Александр Новак

Российская экономика может снизить расходы на электроэнергию на 200 миллиардов рублей в год с помощью широкого внедрения светодиодов. Об этом сообщил министр энергетики Александр Новак, сообщает «Интерфакс».

«Потенциал экономии — до 200 миллиардов рублей в год, поскольку на освещение потребляется примерно 12 процентов всего потребления электроэнергии. Около 40 процентов от этого потребления может быть сэкономлено», — убежден министр. В настоящее время с помощью внедрения светодиодов России удается экономить около трех миллиардов рублей в год.

В качестве успешного примера Новак привел Москву, которая смогла увеличить освещенность города на 40 процентов, не увеличивая при этом затрат на электроэнергию. Еще один пример — Владимир, где власти смогли сэкономить до 30 процентов расходов на электричество, переведя около 44 процентов уличного освещения на новые технологии.

Министр напомнил, что с текущего года введен запрет на закупку неэффективных источников освещения для государственных и муниципальных нужд. В подконтрольных государству организациях стоит задача довести долю светодиодного освещения до 75 процентов к 2020 году.

В среду, 18 октября, глава Минэнерго предрек забвение обычным розеткам в связи развитием технологий, в частности, беспроводных методов подзарядки и передачи энергии на большие расстояния.

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