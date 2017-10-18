Розеткам предрекли забвение

Из-за развития беспроводных технологий передачи электроэнергии люди в скором времени забудут, что такое электрические розетки. Об этом в среду, 18 октября, заявил министр энергетики России Александр Новак, сообщает РИА Новости.

Наука сейчас работает в том числе над задачей передачи энергии на большие расстояния, отметил он. «Еще одно направление — это беспроводная передача энергии. Это тоже уже внедряется, появились соответствующие технологии на основе в том числе и Wi-Fi», — сказал Новак во время выступления на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

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По его словам, в дальнейшем подобные технологии получат широкое распространение. «Я думаю, что в ближайшее время, через какое-то количество лет, мы все забудем, что такое розетки», — заключил глава Минэнерго.

В июне журнал Nature писал о том, что ученые из Стэнфордского университета в США изобрели новый способ беспроводной передачи электроэнергии на расстояние, который в будущем позволит питать такие движущиеся устройства.