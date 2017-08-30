Трутнев поведал о майнинге биткоинов на Дальнем Востоке

Профицит электроэнергии на Дальнем Востоке может быть использован для майнинга биткоинов. Об этом в среду, 30 августа, заявил полпред президента в регионе, вице-премьер Юрий Трутнев, сообщает телеканал «Россия 24».

По его словам, на Дальнем Востоке есть районы, в которых электричества производится больше, чем необходимо. «Работать с избытком электроэнергии вполне возможно», — сказал он. Подобные проекты сейчас рассматриваются, добавил Трутнев.

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Цифровые деньги дорожают и это необходимо использовать, отметил полпред. «Стоимость криптовалют растет в геометрической прогрессии, почему мы должны стоять в стороне, мне не до конца понятно», — подчеркнул он.

По данным Digiconomist, энергозатраты на майнинг популярных криптовалют сравнимы с уровнем потребления энергии отдельных государств, таких как, например, Тунис и Хорватия. По данным на 23 августа, энергозатраты на майнинг биткоинов превышают 16 тераватт-часов в год.

28 августа замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что цифровые валюты необходимо регулировать как финансовый актив, а покупать их должны только квалифицированные инвесторы. Ведомство также предлагает продавать криптовалюты через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга.